Un adolescent de 14 ans a été mortellement percuté par un TER dimanche soir à un passage à niveau de Roeux, près d'Arras. Les 98 passagers et trois agents du train sont pris en charge, tandis que le trafic est interrompu entre Arras et Douai.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent âgé de 14 ans a été mortellement percuté par un train dimanche soir à un passage à niveau dans le Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture du département. «Selon les premiers éléments, un groupe de quatre jeunes se trouvait à proximité du passage à niveau lorsqu'un d'entre eux a été percuté par le train», un TER reliant Amiens et Lille, selon un communiqué de la préfecture du Pas-de-Calais.

L'accident s'est produit vers 20H00 sur la commune de Roeux, un village à une dizaine de kilomètres d'Arras, précise la préfecture. Elle ajoute qu'une cellule médico-psychologique a été mise en place afin d'assurer la prise en charge «des personnes présentes sur les lieux ainsi que de la famille et des passagers qui le demandent».

Les 98 passagers et les trois agents de la SNCF qui étaient à bord du train «sont en cours de prise en charge par des bus affrétés par la SNCF», indique la préfecture, qui précise que la circulation est interrompue entre Arras et Douai.