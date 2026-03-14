Un homme est tombé dans le Rhône à Genève vendredi soir après une altercation près du Bâtiment des Forces motrices. Malgré une intervention massive, son corps a été découvert samedi matin.

Un homme se noie dans le Rhône après une bagarre à Genève

Un homme se noie dans le Rhône après une bagarre à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est mort noyé vendredi soir après être tombé dans le Rhône à Genève. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout est parti d'une bagarre près du Bâtiment des Forces motrices, dans le quartier de la Coulouvrenière. Son corps a été retrouvé samedi matin.

La police a été alertée vers 22h40 qu'un homme avait chuté dans le fleuve, a indiqué samedi Alexandre Brahier, porte-parole, confirmant une information de la «Tribune de Genève». Plusieurs patrouilles, la brigade de la navigation, le Service d'incendie et de secours ainsi qu'un hélicoptère de la REGA sont rapidement intervenus pour tenter de le sauver, en vain.