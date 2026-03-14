DE
FR

Corps retrouvé samedi matin
Un homme se noie dans le Rhône après une bagarre à Genève

Un homme est tombé dans le Rhône à Genève vendredi soir après une altercation près du Bâtiment des Forces motrices. Malgré une intervention massive, son corps a été découvert samedi matin.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
(Image prétexte)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est mort noyé vendredi soir après être tombé dans le Rhône à Genève. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout est parti d'une bagarre près du Bâtiment des Forces motrices, dans le quartier de la Coulouvrenière. Son corps a été retrouvé samedi matin.

La police a été alertée vers 22h40 qu'un homme avait chuté dans le fleuve, a indiqué samedi Alexandre Brahier, porte-parole, confirmant une information de la «Tribune de Genève». Plusieurs patrouilles, la brigade de la navigation, le Service d'incendie et de secours ainsi qu'un hélicoptère de la REGA sont rapidement intervenus pour tenter de le sauver, en vain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus