Cet été, un chiffre a causé un choc national: 39%. Ce sont les droits de douane, parmi les plus élevés au monde, que Donald Trump a décidé d’imposer à la Suisse le 1er août, à la suite de son appel infructueux avec Karin Keller-Sutter.
Depuis, le Conseil fédéral a été critiqué de toutes parts. Des négociations se déroulent maintenant entre les deux pays pour conclure un nouvel accord d’ici octobre. La Suisse joue son va-tout, cherchant désespérément à obtenir un taux plus bas pour ses entreprises.
Si vous étiez conseiller(ère) fédéral(e) à la place de KKS ou Guy Parmelin, qu’offririez-vous à l’administration Trump? Seriez-vous prêt à bluffer, à mentir, à faire des promesses que vous n’allez pas tenir? Dites-nous tout! Envoyez-nous vos meilleures idées pour tirer d’affaire la Suisse. En échange, Blick s’engage à soumettre les 5 meilleures propositions au Conseil fédéral.