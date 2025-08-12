DE
Comment sauver la Suisse des droits de douane punitifs de 39%?

Blick fait appel à vous pour régler LE problème du moment: si vous étiez conseiller(ère) fédéral(e), que feriez-vous pour mener Donald Trump à revoir à la baisse les 39% de droits de douane punitifs qu'il impose à la Suisse? A vos idées! Même les plus folles...
Qu'auriez-vous fait à la place de Karin Keller-Sutter pour convaincre le président Donald Trump?
Myret Zaki

Cet été, un chiffre a causé un choc national: 39%. Ce sont les droits de douane, parmi les plus élevés au monde, que Donald Trump a décidé d’imposer à la Suisse le 1er août, à la suite de son appel infructueux avec Karin Keller-Sutter.

Depuis, le Conseil fédéral a été critiqué de toutes parts. Des négociations se déroulent maintenant entre les deux pays pour conclure un nouvel accord d’ici octobre. La Suisse joue son va-tout, cherchant désespérément à obtenir un taux plus bas pour ses entreprises.

Si vous étiez conseiller(ère) fédéral(e) à la place de KKS ou Guy Parmelin, qu’offririez-vous à l’administration Trump? Seriez-vous prêt à bluffer, à mentir, à faire des promesses que vous n’allez pas tenir? Dites-nous tout! Envoyez-nous vos meilleures idées pour tirer d’affaire la Suisse. En échange, Blick s’engage à soumettre les 5 meilleures propositions au Conseil fédéral.

