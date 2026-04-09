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Classement proposé par un site de rencontres extra-conjugales
Cette ville romande est la plus infidèle de Suisse

Le podium 2026 des villes les plus infidèles de Suisse est tombé. Publié par Gleeden, site spécialisé dans les rencontres extra-conjugales, ce classement peu scientifique a au moins le mérite de venir d’un acteur qui connaît son sujet.
Publié: il y a 40 minutes
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L'infidélité séduit particulièrement les Romands.
Photo: Shutterstock
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

A croire que le Jet d’eau, dans sa belle vigueur aquatique, a fini par donner quelques envies d’escapades discrètes. Selon le classement 2026 publié par Gleeden, Genève décroche en effet la première place des villes les plus infidèles de Suisse.

Lausanne suit de près, tandis que Zurich complète le podium. En clair: la Romandie ne se contente pas de parler d’amour, elle semble aussi aimer ses petits détours. Ce sont dans les grandes villes que les habitants ont le cœur… disons, assez mobile. Car Bâle, Berne et Lucerne figurent aussi parmi les plus actives.

Vie douce, vie infidèle?

Une précision s’impose: ce classement n’a rien d’une étude académique. Il repose sur les données internes de Gleeden, qui compare son nombre de membres à la population adulte de chaque ville. Mais Gleeden n’est pas non plus le premier venu: le site est justement spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Pas très scientifique, peut-être, mais sur le sujet, on peut au moins lui accorder qu’il sait un peu de quoi il parle.

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Voici donc pour le palmarès: Genève décroche la première place de ce palmarès très peu conjugal, devant Lausanne et Zurich. Derrière ce trio de tête suivent Bâle, Berne et Lucerne, puis Fribourg, Neuchâtel, Sion et enfin Lugano, qui ferme la marche de ce top 10 helvétique des cœurs volages. Un détail saute d’ailleurs aux yeux: ce classement des villes les plus infidèles ressemble quand même pas mal à celui des villes où il fait le mieux vivre en Suisse. Manifestement, là où la vie est douce, les tentations ne sont jamais très loin. 

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