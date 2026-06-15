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Une chute de 9 mètres
Un ouvrier décède sur un chantier de Chavannes-près-Renens

Un homme de 50 ans a perdu la vie lundi sur un chantier de la Haute École de Santé Vaud à Chavannes-près-Renens. Il est décédé sur les lieux du drame après une chute.
Publié: il y a 6 minutes
(Photo prétexte)
Photo: keystone-sda.ch

Un accident de travail mortel s’est produit lundi 15 juin 2026, vers 10h15, sur le chantier du complexe de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), à Chavannes-près-Renens. Un ouvrier occupé à effectuer des travaux de nettoyage au premier étage d’un bâtiment en construction a chuté d’une hauteur de 9 mètres, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Malgré l’arrivée rapide des secours et les soins prodigués sur place, l’homme, un ressortissant espagnol âgé de 50 ans, est décédé sur les lieux de l’accident. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police de l’Ouest lausannois, du personnel de la SUVA, une ambulance du TCS, un équipage du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Lausanne, ainsi que le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) du Service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). Du personnel de soutien psychologique de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU) a également été sollicité pour apporter son aide.

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