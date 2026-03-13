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Des collègues en renfort
Deux policiers blessés par un violent individu à la Chaux-de-Fonds

Deux policiers neuchâtelois ont été blessés lors d'une intervention à La Chaux-de-Fonds. L'individu, très violent, a agressé les gendarmes, nécessitant l'arrivée de renforts pour son interpellation.
Publié: 16:11 heures
Deux policiers blessés à La Chaux-de-Fonds lors d’une intervention violente.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux gendarmes neuchâtelois ont été blessés vendredi vers 8h30 par un individu violent lors d’une intervention dans un appartement à La Chaux-de-Fonds (NE). Les policiers étaient intervenus à la suite du signalement d’un individu créant du scandale et refusant de quitter le logement d’une tierce personne.

«À l’arrivée des gendarmes, l’homme s’est montré particulièrement virulent et a agressé les intervenants. L’un d’eux a été frappé au visage et a dû être pris en charge à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y recevoir des soins. Une policière a également été touchée au visage, sans nécessiter de prise en charge médicale», a indiqué la police neuchâteloise.

Sept gendarmes mobilisés

L’individu a finalement pu être maîtrisé à l’arrivée de renforts. Au total, sept gendarmes ont été nécessaires pour procéder à son interpellation. Lors de cette phase, un second gendarme a été blessé au dos et conduit à l’hôpital pour un contrôle médical.

L’auteur présumé des violences a pour sa part été légèrement blessé à une main lors de son interpellation. Il a également été examiné à l’hôpital.

La personne interpellée est un ressortissant marocain âgé de 29 ans, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises. «Il est défavorablement connu des services de police. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure,» peut-on lire dans le communiqué.

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