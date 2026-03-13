DE
Riverains évacués
Incident chimique dans une entreprise à La Chaux-de-Fonds

Une fuite chimique s'est produite vendredi matin chez Thommen Furler à La Chaux-de-Fonds (NE). Les riverains ont été évacués par précaution avant de regagner leurs logements. Aucun blessé n'est à déplorer.
Publié: il y a 56 minutes
Les habitants ont été évacués. (Image d'illustration)
Une fuite chimique chez Thommen Furler à La Chaux-de-Fonds (NE) a mobilisé d'importants moyens vendredi matin. Les riverains, évacués par précaution, ont regagné leurs logements. Aucun blessé n'est à signaler.

Un incident chimique s'est produit vendredi matin à l’entreprise Thommen Furler à La Chaux-de-Fonds (NE). Deux produits se sont mélangés, provoquant des émanations. L'intervention, qui a mobilisé de nombreuses personnes, s'est terminée vers 11h30.

«Par mesure de précaution, les habitants des quartiers avoisinants ont été évacués, mais ils ont déjà pu retourner à leurs logements», a déclaré à Keystone-ATS Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise, revenant sur une information d'Arcinfo. Personne n’a été blessé. La police va envoyer un communiqué en début d'après-midi.

