Deux conducteurs, arrêtés le même jour à Crissier (VD) pour de gros excès de vitesse, ne risquent pas la même peine. L'un roulait à 137 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, l'autre à 123 km/h dans une zone 60. La police vaudoise rappelle les dangers de la vitesse.

Un chauffard et un conducteur ont été arrêtés après un gros excès de vitesse, ce vendredi 26 septembre à Crissier (VD). Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Deux conducteurs arrêtés parce qu'ils allaient (beaucoup) trop vite, le même jour et dans le même coin. Ce mercredi 1er octobre, la police cantonale vaudoise fait un rappel à la sécurité routière. Vendredi dernier, à Crissier (VD), les agents ont contrôlé deux véhicules en infraction: l'un en excès de vitesse, l'autre en délit de chauffard.

Vers 18h30, sur la rue du Timonet limitée à 80 km/h, un radar de la police de l'Ouest lausannois a mesuré 137 km/h. «L’automobiliste a été entendu par les policiers et a reconnu les faits, précise le communiqué. Il risque au minimum un retrait de permis de 3 mois et une peine pécuniaire» pour excès de vitesse.

Chauffard chopé risque gros

Quelques heures plus tard, il était environ 22h au boulevard de l’Arc-en-Ciel lorsqu'un autre véhicule a été flashé, cette fois à 123 km/h sur ce tronçon limité à 60 km/h. Le chauffeur, cette fois, a «commis une infraction relevant du délit de chauffard». Au volant de ce véhicule de location, il n'avait pas de permis de conduire.

«Peu après», une patrouille de police l'a interpellé. «Il a été entendu en présence d’un avocat par les policiers du bureau du radar et dénoncé», précisent les forces de l'ordre. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Les polices vaudoises rappellent que «la vitesse inadaptée reste une des causes principales des accidents faisant chaque année des victimes». Le délit de chauffard est passible d'entre un et quatre ans de peine privative de liberté. Sans compter un retrait du permis de conduire d’au moins deux ans et une possible confiscation du véhicule utilisé.