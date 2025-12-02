Des travaux exceptionnels provoquent des restrictions sur la ligne Genève-Lausanne entre Nyon et Gland. La ligne IR57 est touchée, avec des retards et des suppressions possibles. La perturbation devrait durer jusqu'à 8h.

Le trafic ferroviaire est ralenti sur la ligne Genève-Lausanne

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Réveil difficile pour les voyageurs romands: le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne est actuellement restreint entre Nyon et Gland. Cette perturbation est due à des travaux exceptionnels qui nécessitent une limitation temporaire de la circulation des trains. La restriction concerne principalement la ligne IR57.

Les perturbations devraient durer jusqu'à environ 8h ce matin. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Les voyageurs sont par conséquent invités à consulter les informations en temps réel avant leur départ et à prévoir un temps de trajet supplémentaire.