Dimitri FaravelJournaliste Blick
Réveil difficile pour les voyageurs romands: le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne est actuellement restreint entre Nyon et Gland. Cette perturbation est due à des travaux exceptionnels qui nécessitent une limitation temporaire de la circulation des trains. La restriction concerne principalement la ligne IR57.
Les perturbations devraient durer jusqu'à environ 8h ce matin. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Les voyageurs sont par conséquent invités à consulter les informations en temps réel avant leur départ et à prévoir un temps de trajet supplémentaire.
