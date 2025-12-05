Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Genève et Lausanne ce vendredi 5 décembre. D'après la compagnie, plus aucun train ne circule entre les gares de Creux-de-Genthod et de Mies. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Les CFF annoncent l'interruption du trafic sur la ligne entre Genève et Lausanne

Luisa Gambaro Journaliste

Le trafic ferroviaire est suspendu sur la ligne Genève – Lausanne entre Creux-de-Genthod et Mies, au moins jusqu'à 19h30, alertent les CFF. En conséquence, la compagnie annonce une interruption totale du trafic jusqu'à 19h. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Les trains IC1 et IR90 sont supprimés entre Genève-Aéroport et Renens (VD), les trains IR15 et IR95 sont aussi supprimés entre Genève-Aéroport et Lausanne. Un service de trains 'shuttle' est dès à présent en service pour les voyageurs entre Genève et Genève-Aéroport.

La perturbation du trafic a été causée par un accident de personne, précisent les CFF.

