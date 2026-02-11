Marc StrübyResponsable du Web Desk
Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience ce mercredi matin entre le Valais et le canton de Vaud. Les CFF annoncent en effet des restrictions en gare de Villeneuve (VD), en raison d'un dérangement technique aux installations ferroviaires. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir.
Les lignes IR90, IR95, R1 et R2 sont concernées, précise la compagnie. La perturbation devrait durer jusqu'à 10h.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière