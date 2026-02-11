Les CFF annoncent des perturbations entre le Valais et le canton de Vaud ce mercredi matin. Un dérangement technique aux installations en est la cause.

Un problème en gare de Villeneuve engendre retards et suppressions de trains

Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience ce mercredi matin entre le Valais et le canton de Vaud. Les CFF annoncent en effet des restrictions en gare de Villeneuve (VD), en raison d'un dérangement technique aux installations ferroviaires. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir.

Les lignes IR90, IR95, R1 et R2 sont concernées, précise la compagnie. La perturbation devrait durer jusqu'à 10h.

