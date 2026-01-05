Le trafic ferroviaire reprend entre Lausanne et Neuchâtel! Un dérangement survenu à Bussigny en était la cause.

Le trafic ferroviaire reprend entre Lausanne et Neuchâtel

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un dérangement technique aux installations ferroviaires a entraîné lundi la suspension du trafic ferroviaire en gare de Bussigny, ont indiqué les CFF sur leur site internet. Plus aucun train n'a circulé une bonne partie de la journée.

Désormais, la perturbation est levée: le trafic ferroviaire reprend sans restrictions dès 16h, indiquent les CFF. Des retards résiduels et d’éventuelles suppressions sont toutefois possibles.