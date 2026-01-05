Le trafic ferroviaire reprend entre Lausanne et Neuchâtel

Leo VonlanthenJournaliste Blick
Un dérangement technique aux installations ferroviaires a entraîné lundi la suspension du trafic ferroviaire en gare de Bussigny, ont indiqué les CFF sur leur site internet. Plus aucun train n'a circulé une bonne partie de la journée.
Désormais, la perturbation est levée: le trafic ferroviaire reprend sans restrictions dès 16h, indiquent les CFF. Des retards résiduels et d’éventuelles suppressions sont toutefois possibles.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit