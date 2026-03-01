DE
FR

Perturbation réglée
Le trafic ferroviaire reprend progressivement entre Aigle et St-Maurice

Le trafic reprend progressivement entre Aigle et St-Maurice. Tous les trains avaient été supprimés en raison d'un accident de personne.
Publié: 18:07 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Les trains ne circulent plus.
Photo: Raphaël Dupain
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire a été rétabli à 19h entre Aigle (VD) et St-Maurice (VS), indiquent ce dimanche les CFF sur leur site. Plus tôt dans l'après-midi, tous les trains avait été supprimés sur ce tronçon de la ligne Lausanne-Brig. Un accident de personne en était la cause.

Toutefois, la compagnie ferroviaire avertit les voyageurs que quelques retards ou suppressions restent possibles.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus