Le trafic reprend progressivement entre Aigle et St-Maurice. Tous les trains avaient été supprimés en raison d'un accident de personne.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire a été rétabli à 19h entre Aigle (VD) et St-Maurice (VS), indiquent ce dimanche les CFF sur leur site. Plus tôt dans l'après-midi, tous les trains avait été supprimés sur ce tronçon de la ligne Lausanne-Brig. Un accident de personne en était la cause.

Toutefois, la compagnie ferroviaire avertit les voyageurs que quelques retards ou suppressions restent possibles.