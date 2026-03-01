Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire a été rétabli à 19h entre Aigle (VD) et St-Maurice (VS), indiquent ce dimanche les CFF sur leur site. Plus tôt dans l'après-midi, tous les trains avait été supprimés sur ce tronçon de la ligne Lausanne-Brig. Un accident de personne en était la cause.
Toutefois, la compagnie ferroviaire avertit les voyageurs que quelques retards ou suppressions restent possibles.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?