Le secteur des transports publics veut emprunter de toutes nouvelles voies. Le très populaire abonnement demi-tarif devrait être supprimé. A partir de 2027, le secteur prévoit un nouveau système tarifaire appelé «My Ride».

L'abonnement préféré des Suisses est sur le point de disparaître

Martin Schmidt

Une grande révolution des billets pourrait avoir lieu dans les transports publics. L'abonnement le plus populaire de Suisse devrait être supprimé, comme le rapporte K-Tipp dans son édition actuelle.

3,3 millions de personnes dans le pays utilisent aujourd'hui un abonnement demi-tarif. Les adultes paient pour cela 190 francs la première année et 170 francs en cas de prolongation grâce au rabais de fidélité, afin de pouvoir acheter des billets à moitié prix pendant un an.

L'Alliance Swisspass, l'association professionnelle des transports publics, veut bientôt mettre l'abonnement demi-tarif et d'autres réductions à la poubelle. A partir de 2027, le système tarifaire «My Ride» doit «simplifier et numériser radicalement le système de prix actuel des transports publics», explique l'association professionnelle des transports publics.

Des gagnants et des perdants?

Pour mettre en œuvre ce changement, le secteur prévoit donc une refonte radicale des tarifs actuels. Selon K-Tipp, les nouveaux prix se situeront entre le demi-tarif et le plein tarif actuels. Grâce à des prix d'entrée plus bas, le secteur des transports publics vise à devenir plus attractif par rapport aux modes de transport alternatifs. Selon l'association professionnelle, ce changement de système devrait, à terme, être neutre en termes de recettes.

Les passagers paieront un forfait mensuel de base, et plus ils utilisent les transports en commun au cours de ces 30 jours, plus la réduction sera importante à la fin. Un prototype «My Ride» a été testé auprès de plus de 3000 clients depuis mai 2024.

Etant donné que les passagers qui ne disposent actuellement pas d'un abonnement demi-tarif voyagent à des prix plus avantageux, des craintes émergent: pour une partie des détenteurs actuels du demi-tarif, le coût du voyage pourrait augmenter à cause de la hausse du prix des billets et de la diminution de la réduction.

Pendant une période de transition de plusieurs années, les clients auront le choix: ils pourront se rabattre sur le système tarifaire actuel ou le nouveau.

La tarification dynamique sera-t-elle introduite à l’avenir?

Actuellement, un voyageur muni d'un abonnement demi-tarif économise 16% par an par rapport au plein tarif pour un billet à 250 francs. Pour un billet à 600 francs, il économise jusqu'à 35%! Et les réductions sont encore plus importantes avec l'abonnement demi-tarif Plus.

Les jours du très populaire demi-tarif Plus seraient aussi comptés. Les titres de transport multi-trajets, les cartes 9h et les billets dégriffés seraient également supprimés. Cela soulève d'autres questions: les opérateurs de transports publics tentent depuis des années d'inciter certains passagers à utiliser les correspondances en dehors des heures de pointe. Or, ce sont justement les offres servant à orienter les flux de voyageurs qui sont aujourd’hui supprimées.

Les services d'accompagnement des voyageurs devraient disparaître progressivement. Avec la numérisation croissante du système tarifaire, il semble inévitable qu'il devienne plus dynamique à l'avenir. Une telle évolution entraînerait inévitablement des gagnants… mais aussi des perdants.

Les passagers âgés, grands perdants

Le système tarifaire des transports publics serait également simplifié: il n'y aurait plus que «My Ride», l'abonnement général, et des abonnements régionaux, et non plus plusieurs systèmes tarifaires parallèles. Cependant, la transparence des prix pourrait en pâtir.

Les perdants de ce changement de système seront probablement ceux qui ne maîtrisent pas le numérique – en l'occurrence les passagers plus âgés: 75% achètent déjà leurs billets en ligne, mais un quart les achète encore au guichet. Si les réductions «My Ride» ne sont disponibles qu'en version numérique, cela accélérera la transition vers l'achat de billets numériques. Cependant, ceux qui seront dépassés par cette situation ne bénéficieront certainement pas du nouveau système de réductions à l'avenir.