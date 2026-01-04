Mathieu Robatti
De nombreux trains ne circulent plus ce dimanche après-midi entre Lausanne et Genève, indiquent les CFF sur leur site internet, une information relayée par la RTS. La circulation est partiellement interrompue entre Coppet et Nyon à la suite d'un accident de personne.
Les secours ont autorisé la reprise du trafic sur une seule voie, permettant au RE33, reliant Annemasse à Martigny, de transiter à nouveau entre Coppet et Nyon. De leurs côtés, les trains IC, IC1, IR90 et IR95 sont toujours arrêtés au niveau de la gare de Renens.
Développement suit
Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?
Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:
- Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch
- Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch
Urgences médicales: 144
- Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/
