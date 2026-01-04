DE
Reprise partielle des RE33
Trafic ferroviaire perturbé entre Lausanne et Genève, des trains sont supprimés

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce dimanche après-midi entre Lausanne et Genève. Le tronçon entre Coppet et Nyon est partiellement fermé, entraînant la suppression de plusieurs trains.
Publié: 15:48 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/2
Des retards sont à prévoir ce dimanche après-midi entre Genève et Lausanne.
Photo: keystone-sda.ch
Mathieu Robatti

De nombreux trains ne circulent plus ce dimanche après-midi entre Lausanne et Genève, indiquent les CFF sur leur site internet, une information relayée par la RTS. La circulation est partiellement interrompue entre Coppet et Nyon à la suite d'un accident de personne.

Les secours ont autorisé la reprise du trafic sur une seule voie, permettant au RE33, reliant Annemasse à Martigny, de transiter à nouveau entre Coppet et Nyon. De leurs côtés, les trains IC, IC1, IR90 et IR95 sont toujours arrêtés au niveau de la gare de Renens.

Développement suit

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

