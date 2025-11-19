Un randonneur imprudent a été secouru dans des conditions exceptionnelles près du Cervin. Parti tard dans la nuit pour atteindre la cabane Hörnli, il s'est retrouvé en difficulté dans la neige profonde et a dû être évacué par Air Zermatt.

Il s'attaque au Cervin de nuit, Air Zermatt doit venir le sauver

Il s'attaque au Cervin de nuit, Air Zermatt doit venir le sauver

Un randonneur imprudent a été secouru de nuit près du Cervin. Photo: Getty Images/Cultura RF

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a été sauvé dans des circonstances exceptionnelles, dans la nuit de mardi à mercredi par un équipage d'Air Zermatt. Le jeune homme s'était rendu à Zermatt tard dans la nuit, afin de rejoindre la cabane Hörnli à 3260 mètres d'altitude, au pied du Cervin.

L'homme est arrivé à Zermatt peu avant 22h et s'est mis en route malgré l'obscurité et les conditions hivernales. Après avoir rejoint Stafelalp, il a décidé de poursuivre son ascension en direction du Cervin, avec l'objectif d'atteindre le sommet du Hörnli. L'objectif était de passer la nuit à la cabane éponyme, explique un communiqué d'Air Zermatt diffusé mercredi.

Identité inconnue

Le randonneur a alors rencontré de la neige profonde et a fait demi-tour. Il s'est mis à glisser de plus en plus dans la descente, ne parvenant plus à se remettre debout sur le terrain escarpé. Il a alors appelé les secours.

Un équipage d'Air Zermatt et un sauveteur de l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont pu rejoindre le marcheur imprudent et le ramener, sain et sauf, à Zermatt. Son âge et sa nationalité n'ont pas été communiqués.