DE
FR

Imprudence sans conséquence
Il s'attaque au Cervin de nuit, Air Zermatt doit venir le sauver

Un randonneur imprudent a été secouru dans des conditions exceptionnelles près du Cervin. Parti tard dans la nuit pour atteindre la cabane Hörnli, il s'est retrouvé en difficulté dans la neige profonde et a dû être évacué par Air Zermatt.
Publié: 17:03 heures
Partager
Écouter
Un randonneur imprudent a été secouru de nuit près du Cervin.
Photo: Getty Images/Cultura RF
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a été sauvé dans des circonstances exceptionnelles, dans la nuit de mardi à mercredi par un équipage d'Air Zermatt. Le jeune homme s'était rendu à Zermatt tard dans la nuit, afin de rejoindre la cabane Hörnli à 3260 mètres d'altitude, au pied du Cervin.

L'homme est arrivé à Zermatt peu avant 22h et s'est mis en route malgré l'obscurité et les conditions hivernales. Après avoir rejoint Stafelalp, il a décidé de poursuivre son ascension en direction du Cervin, avec l'objectif d'atteindre le sommet du Hörnli. L'objectif était de passer la nuit à la cabane éponyme, explique un communiqué d'Air Zermatt diffusé mercredi.

Identité inconnue

Le randonneur a alors rencontré de la neige profonde et a fait demi-tour. Il s'est mis à glisser de plus en plus dans la descente, ne parvenant plus à se remettre debout sur le terrain escarpé. Il a alors appelé les secours.

A lire aussi
Zermatt lance les travaux d'agrandissement de l'une des cabanes les plus célèbres de Suisse
Perchée au dessus de Zermatt
Zermatt lance les travaux d'agrandissement de l'une de ses célèbres cabane
Un Valaisan veut construire une tour de 260 mètres de haut à Zermatt
Des projets fous en Suisse
Un Valaisan veut construire une tour de 260 mètres de haut à Zermatt

Un équipage d'Air Zermatt et un sauveteur de l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont pu rejoindre le marcheur imprudent et le ramener, sain et sauf, à Zermatt. Son âge et sa nationalité n'ont pas été communiqués.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus