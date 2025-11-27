DE
FR

Appel à témoins de la police
Violemment agressé à la gare de Bienne, il tombe sur les voies

Une agression violente a eu lieu à la gare de Bienne mercredi soir. Un homme a été frappé et projeté sur les voies par un inconnu, avant d'être hospitalisé. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins pour retrouver l'agresseur.
Publié: il y a 47 minutes
Une violente altercation a eu lieu à la gare de Bienne mercredi 26 novembre vers 23h.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Mercredi 26 novembre 2025, aux alentours de 23h00, une violente altercation a été signalée à la gare de Bienne, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Un homme a été agressé par un inconnu, qui a ensuite pris la fuite à pied. La victime, blessée, a été transportée à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins sur place.

D’après les premiers éléments, la victime se trouvait dans un bus des lignes 3 ou 4 en direction de la gare de Bienne. Un individu, accompagné d’une jeune femme, l’a abordée pour des raisons encore indéterminées.

Frappé et projeté au sol

Après être descendu du bus, l’homme s’est dirigé vers le quai de la voie 5 où, vers 22h55, il a été violemment frappé au visage par le même individu. Après avoir été projeté au sol, il a continué à subir des coups, même à terre, avant de tomber sur les voies.

La victime a réussi à remonter sur le quai avant que l’agresseur et son accompagnante ne quittent les lieux. La Police cantonale bernoise, sous la supervision du Ministère public régional Jura bernois–Seeland, a ouvert une enquête et sollicite l’aide du public.

Le suspect est décrit comme un homme mince, mesurant environ 180 cm, âgé d’environ 25 ans, à la peau claire, avec des cheveux noirs coiffés longs sur le dessus et courts sur les côtés, et parlant français. Toute personne ayant des informations, que ce soit dans le bus, à la gare ou concernant l’auteur présumé, est invitée à contacter la police au +41 32 328 21 31.

