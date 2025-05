ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche soir vers 22h20, les trois adolescents ont volé un véhicule dans un garage privé de la métropole horlogère, a annoncé lundi la police cantonale neuchâteloise. Rapidement alertée par le propriétaire, la police a localisé le véhicule une heure plus tard alors qu’il circulait sur l’autoroute N20.

Un dispositif d’interception a été mis en place au giratoire du Bas-du-Reymond, à l'entrée sud de la ville. Le conducteur du véhicule volé a cependant forcé le barrage, poursuivant sa fuite malgré deux pneus crevés. Une course-poursuite s’est alors engagée en pleine ville.

Voiture de police percutée

Sur la rue Fritz-Courvoisier, une patrouille est parvenue à devancer le véhicule pour tenter de l’intercepter. Les fuyards ont toutefois volontairement percuté la voiture de police qui s’était arrêtée devant eux avant de poursuivre leur cavale. C’est finalement dans le quartier des Cornes-Morel, bloqué par une barrière et un autre véhicule de police, que la poursuite a pris fin.

Les trois occupants ont été interpellés. La police souligne leur jeune âge: 13 ans. Ils sont de nationalité suisse et portugaise et domiciliés dans le canton. Personne n'a été blessé, mais le véhicule de police et la voiture volée ont été fortement endommagés.

