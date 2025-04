Un automobiliste de 22 ans a été flashé à 172 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur la route cantonale entre le col de la Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds.

Photo: Philippe Rossier

ATS Agence télégraphique suisse

Un conducteur a été flashé à 172 km/h au lieu de 80 km/h sur la route cantonale entre le col de la Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds. Son permis lui a été retiré sur-le-champ et il encourt des poursuites pénales et administratives pour délit de chauffard, indique la Police cantonale neuchâteloise dans un communiqué.

Délit de chauffard

L'excès de vitesse a été enregistré samedi à 17h25, au moyen d'un radar mobile. Le conducteur, un ressortissant portugais de 22 ans domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, a été immédiatement intercepté par une patrouille de police. Il a ensuite été conduit dans les locaux de la police neuchâteloise pour y être entendu en présence d'un avocat.

Un tel excès de vitesse – le jeune homme circulait plus de 90 km/h trop vite – est considéré comme un délit de chauffard. Cela expose le conducteur à des poursuites pénales, pouvant aller jusqu'à un an de prison, ainsi qu'à une suspension de permis d'au moins deux ans.