Procédure pénale ouverte Deux motards flashés à plus de 145 km/h entre Nyon et St-Cergue (VD)

Deux motards ont été contrôlés à plus de 145 km/h sur une route limitée à 80 km/h entre Nyon et St-Cergue (VD). Les chauffards, âgés de 28 et 30 ans, ont été dénoncés au Ministère public pour délit de chauffard.