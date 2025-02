En août 2022, un automobiliste a été flashé à 1 km/h de trop à Delémont, dans le Jura. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Sandra Marschner

Tout commence en août 2022. Un automobiliste circule sur une route de Delémont, dans le canton du Jura, et a appuye très, très légèrement trop fort sur l'accélérateur.

Au lieu des 60 km/h autorisés, il roule donc à 61 km/h. Et il se fait prendre, comme le rapporte le «Quotidien jurassien», recevant tout d'abord une amende de 40 francs.

Une nouvelle amende

Mais l'automobiliste ne veut pas payer et prétend tout d'abord... qu'il n'était pas en train de conduire au moment des faits. Il conteste l'amende et a exige de voir la preuve photographique du radar. Et en effet, on constate sur les images que ce n'est pas lui qui est au volant lors de l'infraction.

L'affaire est néanmoins portée devant le tribunal. Verdict? Amende annulée. Mais le propriétaire de la voiture se voit toutefois infliger une nouvelle amende. A nouveau 40 francs. La raison? Il avait refusé de dire qui était au volant de sa voiture ce jour d'été 2022. A cela s'ajoute une partie des frais de justice.

Au total: 1400 francs. En d'autres termes, l'homme a certes obtenu gain de cause, certes, mais cela lui a coûté cher.