Léo MichoudJournaliste Blick
Une jeune habitante de Fribourg ne donne plus de nouvelles depuis des jours. La police cantonale fribourgeoise lance un avis de disparition et un appel à témoins afin de retrouver Joséphine C., âgée de 24 ans.
Les forces de l'ordre ont été avisées de sa disparition le 8 décembre vers 20h. Son signalement est le suivant: Une femme de 24 ans, mesurant 1m73, de corpulence mince, aux cheveux bruns foncés et aux yeux bruns.
Aux dernières nouvelles, elle était habillée d’un long manteau brun-clair avec capuchon et fourrure. Elle s’exprime à la fois en français et en allemand.
Sur demande de sa famille, la police invite la population à lui communiquer les renseignements à son sujet au 026 347 01 17 ou auprès du poste de police le plus proche.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit