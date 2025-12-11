DE
Avis de disparition
Cette Fribourgeoise de 24 ans n'a plus donné de nouvelles depuis des jours

La Fribourgeoise de 24 ans Joséphine C. est portée disparue depuis le 8 décembre. La police cantonale de Fribourg lance un avis de disparition pour cette jeune femme bilingue. Toute information est à communiquer aux forces de l'ordre.
Publié: 11:48 heures
|
Dernière mise à jour: 14:48 heures
Joséphine C. est portée disparue depuis le 8 décembre 2025.
Photo: Police cantonale Fribourg
Léo MichoudJournaliste Blick

Une jeune habitante de Fribourg ne donne plus de nouvelles depuis des jours. La police cantonale fribourgeoise lance un avis de disparition et un appel à témoins afin de retrouver Joséphine C., âgée de 24 ans.

Les forces de l'ordre ont été avisées de sa disparition le 8 décembre vers 20h. Son signalement est le suivant: Une femme de 24 ans, mesurant 1m73, de corpulence mince, aux cheveux bruns foncés et aux yeux bruns.

Aux dernières nouvelles, elle était habillée d’un long manteau brun-clair avec capuchon et fourrure. Elle s’exprime à la fois en français et en allemand.

Sur demande de sa famille, la police invite la population à lui communiquer les renseignements à son sujet au 026 347 01 17 ou auprès du poste de police le plus proche.

