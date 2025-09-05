DE
FR

Audit externe requis
Les HUG secoués par des propos racistes

Suite à des signalements de propos racistes, les HUG ont mandaté un audit externe dans leur Département de réadaptation et gériatrie. L'institution réaffirme son engagement contre toute forme de discrimination.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Partager
Écouter
Les HUG prennent la situation très au sérieux.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été alertée au sujet de propos racistes qui auraient été tenus au sein du Département de réadaptation et gériatrie. Prenant cette situation très au sérieux, les HUG ont mandaté un audit externe pour établir les faits et analyser le contexte.

A lire aussi
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) célèbrent leurs 30 ans
De nombreuses innovations
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) fêtent leurs 30 ans
Vives réactions après le renvoi d’une employée syndicaliste des HUG
Trop militante?
Elle défend ses collègues… et se fait licencier par les HUG

Les résultats sont attendus à la fin de mois, selon une porte-parole des HUG, qui confirmait vendredi une information de la Tribune de Genève. Selon le quotidien, le syndicat SIT a aussi reçu plusieurs messages anonymes relatant des propos inadéquats.

Les HUG ont un programme de promotion de l’égalité, de l’inclusion et de lutte contre toutes les formes de discrimination, de sexisme et de violence. Il n'y a pas de place pour la discrimination aux HUG, a insisté la porte-parole.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus