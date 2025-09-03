Les HUG fêtent leurs 30 ans, après avoir vu le jour en 1995 grâce à la fusion de plusieurs établissements médicaux pour optimiser les soins, la recherche et l’enseignement. En trois décennies, les HUG sont devenus un acteur majeur de la santé en Suisse.

Nés en 1995 de la fusion de plusieurs hôpitaux, les HUG sont aujourd’hui le pilier du paysage hospitalier genevois. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) célèbrent leurs trente ans. Créés en 1995 suite au regroupement de plusieurs établissements de soins, les HUG incarnent depuis la tradition hospitalière genevoise.

L’un des objectifs de cette fusion était d’optimiser les ressources et d’harmoniser les pratiques cliniques pour offrir à la population une prise en charge intégrée de qualité, relèvent mercredi les HUG dans un communiqué. Elle visait aussi à renforcer les missions de recherche et d’enseignement, en lien étroit avec l’Université de Genève.

Il s'agissait à l'époque de regrouper l’Hôpital cantonal, la Maternité, l’Hôpital des enfants, les Institutions universitaires de psychiatrie et celles de gériatrie, le Centre de soins continus (anciennement CESCO, actuellement l’Hôpital de Bellerive), l’Hôpital de Loëx et l’Hôpital de Beau-Séjour. La fusion a été achevée en 1999 lorsque les HUG sont placés sous l’autorité d’un comité directeur unique.

De nombreux faits d'armes

En 30 ans, les HUG ont investi massivement dans les technologies de pointe, les systèmes d’information, les infrastructures et les compétences humaines en mettant le patient au centre. Parmi les réalisations figurent le programme Handicap (2012), qui propose une prise en soins adaptée à toute personne en situation de handicap ainsi que le programme Patients partenaires (2016).

Les HUG se sont aussi distingués au niveau international avec la création en 2001 du pôle d’excellence pour la transplantation de cellules souches et d’ilots de Langerhans ou encore en 2011 avec la mise en place des «Tumor boards» en oncologie. La même année, les HUG mettent en place le Centre suisse du foie de l’enfant, seul centre du pays pour la transplantation hépatique pédiatrique.

Budget doublé

Ces trois décennies de HUG sont aussi marquées par un important développement des infrastructures. Le bâtiment des laboratoires (BATlab) est ouvert en 2015. En 2017, le nouveau bâtiment d’hospitalisation Julliard est inauguré. En 2023, la Maison de l’enfance et de l’adolescence voit le jour.

En 2025, une nouvelle hélistation permet à deux appareils de stationner simultanément. Enfin, le programme de refonte des blocs opératoires est finalisé avec 29 salles à la pointe de la technologie. En trois décennies, le budget des HUG a plus que doublé pour atteindre 2,5 milliards de francs. Entre 1996 et 2024, les consultations ambulatoires sont passées de 460'000 à 1,2 million et les admissions aux Urgences adultes ont doublé pour atteindre 112'000, selon les HUG.

La création des HUG en 1995 a été initiée par le gouvernement en particulier par le conseiller d’Etat Guy-Olivier Segond à la tête de la santé. Ce dernier avait été le mentor en politique de Pierre Maudet. Et c'est précisément Pierre Maudet, qui trente ans plus tard à la tête du Département de la santé et des mobilités (DSM), sera présent jeudi lors de la cérémonie officielle.