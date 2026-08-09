A Saignelégier, le Groupe Bélier dévoile une fresque racontant l'histoire du Jura, tout en dénonçant la présence de Berne comme hôte d'honneur au Marché-Concours ce week-end.

Le choix de l'invité d'honneur bernois a du mal à passer

Le choix de l'invité d'honneur bernois a du mal à passer

ATS Agence télégraphique suisse

A l'occasion du Marché-Concours qui se tient ce week-end à Saignelégier (JU), le Groupe Bélier inaugure une fresque revenant sur l'histoire du canton du Jura, en remontant au don de l'abbaye de Moutier-Grandval à l'évêché de Bâle en 999. Le groupe autonomiste déplore la participation du canton de Berne en tant qu'invité d'honneur, mais n'a pas prévu d'action spectaculaire.

Pensée pour répondre à la curiosité des visiteurs, notamment bernois, pour le canton du Jura, la fresque retrace l'histoire jurassienne, de l'an 999 au transfert de Moutier dans le canton du Jura le 1er janvier dernier. Le Groupe Bélier la présente sur son stand, proche du site du Marché-Concours.

La formation autonomiste a aussi dressé un drapeau, visible depuis le champ de courses, sur lequel on voit un bélier enfoncer un ours dans l'écusson bernois. Un symbole qui pourrait faire réagir, mais «j'espère que les plus malins comprendront que ça fait partie de l'histoire jurassienne et que ça a toute sa place dans une fête jurassienne», a indiqué l'animateur du groupe Jonathan Gosteli à Keystone-ATS.

«On ne peut prétendre découvrir le Jura en faisant abstraction du combat qui l’a façonné. Visiter notre région, c’est aussi accepter cette part de son histoire, que l’on partage ou non les convictions qui l’animent», a indiqué le Groupe Bélier dans un communiqué.

«Le bât blesse»

Ce dernier explique n'avoir «rien à redire» quant à la présence de la population bernoise, qui s'est «parfois montrée très compréhensive» à l'égard de la cause jurassienne. En témoigne l'acceptation à 83,2% côté bernois, en 2024, du concordat réglant le transfert de Moutier.

Mais au-delà de la population, «inviter le canton de Berne, c'est aussi inviter l'Etat bernois, dans toute sa dimension officielle et institutionnelle. C'est là que le bât blesse», poursuit le Groupe Bélier. «Cet État s’est toujours opposé à l’existence d’un canton du Jura.»

Aux yeux de la formation autonomiste, la présence de Berne comme hôte d'honneur - le seul canton suisse à n'avoir jamais eu ce privilège - est prématurée, notamment car une partie de la population de Belprahon (BE) «nourrit toujours des griefs à l'encontre du canton de Berne». Ce village situé à côté de Moutier avait refusé en 2017, à une courte majorité, de rejoindre le canton du Jura.

Autonomistes de Belprahon

Une vingtaine d'autonomistes de Belprahon sont également présents à proximité de l'entrée menant à la cérémonie officielle. Ils brandissent des banderoles «Libérons Belprahon». «Notre action est complètement pacifiste, a expliqué Dominique Crelier à Keystone-ATS. «Nous resterons là toute la journée, si nous n'avons pas trop chaud!». Le comité «Belprahon dit oui» aimerait que son village puisse revoter sur son appartenance cantonale, maintenant que le sort de la ville de Moutier est connu.

Un peu plus loin, un militant pour le climat d'Extenction Rebellion a dressé deux petites banderoles appelant à préserver les ressources naturelles. Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports et de l'énergie Albert Rösti doit prononcer un discours durant la partie officielle.

Une forte présence policière a été constatée.