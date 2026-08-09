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121e édition à Saignelégier
Le cheval à la fête au Marché-Concours, Rösti et Baume-Schneider attendus ce dimanche

Le Marché-Concours à Saignelégier célèbre son 121e anniversaire avec le canton de Berne comme invité d'honneur pour la première fois. Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider participeront à la partie officielle ce dimanche.
Publié: 09.08.2026 à 08:37 heures
Le canton de Berne est l'invité d'honneur de cette édition. Une première
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Marché-Concours se poursuit jusqu'à dimanche en fin d'après-midi à Saignelégier (JU), le conseiller fédéral bernois Albert Rösti et son homologue jurassienne Elisabeth Baume-Schneider étant attendus pour la partie officielle. La présence du canton de Berne comme invité d'honneur, une première en 121 éditions, pourrait provoquer des réactions chez certains militants autonomistes.

En raison des tensions liées à la Question jurassienne, aujourd'hui résolue, Berne a été le seul canton à ne pas encore avoir été invité d'honneur au Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier. Pourtant, les éleveurs bernois sont très nombreux à chaque édition de la manifestation.

«On ne fera rien qui nuise au Marché-Concours»

Lors de la dernière séance du Parlement jurassien, le ministre en charge de la justice et de la police Valentin Zuber a assuré qu'un dispositif sécuritaire qualifié d'exceptionnel serait mis en place. Le Gouvernement jurassien a à coeur que tout se passe bien. Le président du comité d'organisation Vincent Wermeille a aussi lancé des appels à l'apaisement.

Mais l'animateur du Groupe Bélier Jonathan Gosteli a laissé entendre il y a quelques semaines dans «Le Quotidien Jurassien» qu'une action se préparait: «On ne peut pas ne rien faire», a-t-il glissé. «Mais on ne fera rien qui nuise au Marché-Concours.»

Par ailleurs ,la présence de deux conseillers fédéraux à la partie officielle est extrêmement rare. Elisabeth Baume-Schneider ne prononcera toutefois pas de discours, laissant cet honneur à Albert Rösti. Autres grands moments de la journée de dimanche, la parade de 400 chevaux en matinée et les courses campagnardes l'après-midi.

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