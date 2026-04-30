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Arnaqueur en série
Après avoir escroqué plus de 50 victimes, il se fait expulser

Un Moldave résidant à Martigny a été condamné à 55 mois de prison et à une interdiction de territoire de 10 ans. Il a avoué avoir escroqué plus de 50 victimes, notamment par le biais de vols organisés de vélos et de fausses factures.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Le Tribunal de district de Martigny, le 4 fevrier 2026.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant moldave a écopé mercredi à Martigny (VS) de 55 mois de prison ferme et à d'une expulsion du territoire suisse de 10 ans. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'homme a reconnu une quarantaine de délits au préjudice de plus de 50 personnes ou sociétés.

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L'homme a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Martigny de représentation de la violence, vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, pornographie, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation et divers délits à la loi sur les armes.

Entre janvier 2022 et mars 2023, le prévenu a commis, seul ou en compagnie de tiers, des infractions contre le patrimoine, notamment dans les cantons du Valais (40 cas) et de Vaud.

Mode opératoire rôdé

Le principal trafic de l'accusé et ses complices consistait à voler des vélos, électriques ou non, puis à les sortir du territoire suisse et à les vendre à l'étranger, via Internet. La bande a également dérobé des onduleurs solaires.

«La culpabilité du prévenu peut être qualifiée de lourde», a souligné le tribunal dans son dispositif rendu mercredi.» Il a sciemment créé de fausses factures «pour faciliter le passage de vélos volés à la frontière et à en dérober lui-même à de nombreuses reprises dans le seul but de s'enrichir. Le prévenu n'a pas hésité à endommager du matériel pour parvenir à ses fins, ce qui dénote un profond mépris de la propriété d'autrui.»

Et la Cour d'étayer son jugement: «l'accusé a fait preuve d'un mode opératoire rodé, en se rendant sur des lieux appréciés des cyclistes ou en ciblant les détenteurs de cycles de valeur repérés au préalable pour Ies délester ensuite de leurs biens le soir venu à leur domicile.»

«A sa décharge, on doit toutefois relever qu'il a participé à la procédure simplifiée dont il fait l'objet et qu'il a sollicitée, et a finalement reconnu les faits déterminants, ce qui indique une prise de conscience des faits qui lui sont reprochés», a encore expliqué le tribunal.

Actes délictueux assumés

«Ce fut mon choix de demander à Mme la procureure de pouvoir obtenir un jugement sous forme de procédure simplifiée», avait précisé le prévenu mardi, lors de son audition par le Tribunal d'arrondissement de Martigny. «Je suis d'accord avec l'acte d'accusation et avec la sanction proposée, y compris l'expulsion de Suisse d'une durée de dix ans.»

L'homme, qui se trouve déjà en prison depuis mars 2023, va déposer une demande de liberté conditionnelle. «Je veux pouvoir rentrer en Moldavie, y rejoindre ma femme et ma mère, malade», avait-il expliqué. «Je compte ensuite m'installer avec mon épouse, en France, afin de continuer à travailler dans le domaine de la construction.»

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