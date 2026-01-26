Le Canton annonce un vaste dispositif de soutien financier, juridique et administratif aux victimes. Une fondation dotée de 10 millions sera créée, en complément d’aides immédiates.

Le Valais débloque 10 millions pour les victimes et prendra en charge les funérailles et rapatriements

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le Canton du Valais entend tout mettre en œuvre pour garantir un soutien immédiat et durable aux victimes de l’incendie de Crans-Montana et à leurs proches. Le Conseil d’Etat prévoit de doter la fondation – en cours de constitution – pour venir en aide aux victimes et à leurs proches d’un capital de 10 millions de francs, annonce-t-il lundi matin. Un message en ce sens sera transmis au Grand Conseil.

Cette fondation sera alimentée par ce capital initial, mais également par les dons versés sur un compte bancaire ouvert spécialement par l’Etat du Valais. L’ensemble des montants récoltés sera transféré à la fondation une fois celle-ci constituée.

En parallèle, le gouvernement valaisan a décidé de prendre en charge l’intégralité des frais funéraires et de rapatriement de toutes les personnes décédées lors de l’accident, indépendamment de la situation financière des victimes ou de leurs proches. Une mesure qui dépasse le cadre habituel de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), laquelle conditionne en principe ce type d’indemnisation aux ressources financières des ayants droit.

Ces décisions s’ajoutent à l’aide d’urgence de 10’000 francs déjà versée par le canton à toutes les personnes hospitalisées ainsi qu’aux familles des victimes décédées, à titre d'aide d'urgence.

Notion de «victime» élargie

Le Canton du Valais a décidé d’appliquer les recommandations exceptionnelles de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) afin de permettre une aide rapide, simplifiée et coordonnée à toutes les personnes touchées par l’incendie de Crans-Montana, au sens de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions.

Concrètement, la notion de «victime» est interprétée de manière élargie. Ne sont pas concernées uniquement les personnes décédées ou blessées, mais aussi celles qui se trouvaient dans l’établissement au moment du drame, celles qui y sont entrées pour tenter de sauver quelqu’un, ainsi que les personnes présentes à proximité immédiate du lieu de l’incendie et qui ont craint pour la vie ou l’intégrité physique d’un proche. Les proches de l’ensemble de ces personnes peuvent eux aussi bénéficier de l’aide des centres LAVI.

Aide pour les personnes à l'étranger

Autre point important: les personnes domiciliées à l’étranger sont également intégrées dans ce dispositif et doivent pouvoir accéder à l’aide sans obstacles supplémentaires.

Le Canton appliquera en outre une mesure clé recommandée par la CDAS: ne pas attendre de savoir qui paiera à la fin. Habituellement, l’aide financière est accordée après avoir vérifié si des assurances peuvent prendre en charge les coûts. Ici, cette vérification est reportée. L’objectif est clair: verser l’aide immédiatement, sans formalités administratives lourdes, afin de répondre à l’urgence de la situation.

Afin de recueillir les dons et les versements spontanés, un compte bancaire a été ouvert par le gouvernement valaisan. Les montants versés seront intégralement transmis à la fondation une fois celle-ci mise sur pied. Le numéro IBAN de ce compte est CH34 0076 5001 0603 4260 3, ses coordonnées étant également disponibles en ligne.