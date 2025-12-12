Un avis de disparition a été lancé à Genève pour un homme âgé de 51 ans, sans nouvelles depuis le 6 décembre. Domicilié à Onex, l’homme est injoignable et se déplace sans véhicule. La police appelle à toute information utile.

Avis de disparition lancé pour un quinquagénaire domicilié à Genève

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un avis de disparition a été lancé à Genève pour un homme répondant au prénom de Naim K., né le 10 novembre 1974, de nationalité française et kosovare. Il n’a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 6 décembre. Il est injoignable et ne dispose pas de véhicule.

Domicilié dans le quartier d’Onex, il fréquente régulièrement les cafés de Saint-Julien-en-Genevois (France) ainsi que ceux du quartier du Grand-Lancy.

Son signalement: homme de 51 ans, mesurant 174 cm, de corpulence normale, avec des cheveux bruns courts et dégarnis, une barbe grisonnante. Il était habillé d'un jeans, veste foncée et pull foncé le jour de sa disparition.

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à le retrouver est priée de contacter la police judiciaire de Genève au +41 (0)22 427 75 10 ou le poste de police le plus proche.