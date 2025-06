Ancien député au Grand Conseil L'économiste socialiste neuchâtelois Jean-Pierre Ghelfi est décédé

L'économiste et politicien socialiste Jean-Pierre Ghefli est décédé à 84 ans. Figure de référence économique du PS, il a occupé des postes clés à Neuchâtel et au niveau fédéral, notamment à la Commission fédérale des banques et à la Banque cantonale neuchâteloise.

Publié: il y a 47 minutes