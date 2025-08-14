DE
Accord à 3 millions
Le canton de Genève cède quatre hectares à la Ville de Carouge

Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Cet accord permettra le réaménagement du secteur Battelle-Tambourine dès septembre, incluant le développement du parc public et l'amélioration de la mobilité.
Publié: 12:18 heures
Carouge a acquis quatre hectares de terrain du canton de Genève.
Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Signé jeudi, l'accord permettra à la Cité sarde de réaménager, dès septembre, le secteur Battelle-Tambourine, avec le développement du parc public et l'amélioration de la mobilité.

L'opération inclut les transferts du Parc Battelle avec ses deux hectares de verdure à proximité du Rondeau et de la parcelle centrale du quartier, ont indiqué le Département du territoire genevois et la Ville de Carouge. Cette parcelle comprendra la place centrale, qui sera végétalisée pour accueillir des espaces de jeux et de détente, et un équipement public de quartier.

Un nouveau PLQ

L'accord foncier a été entériné après plusieurs années de négociations et une importante mobilisation citoyenne, relèvent les deux parties. Peu après l'arrivée des premiers habitants à la Tambourine au début des années 2000, la population et l'association de quartier ont lancé des pétitions demandant d'améliorer la mobilité, la sécurité et les espaces de vie.

Résultat: le plan localisé de quartier (PLQ) de 1986 a été révisé et remplacé en 2018 par un nouveau PLQ qui inclut des aménagements destinés à finaliser le secteur. Une seconde étape de régularisation foncière concerne des emprises de parcelles privées. Les discussions se poursuivent avec les propriétaires en vue du réaménagement complet du quartier à l'horizon 2030.

