A la cathédrale Saint-Pierre
Cérémonie en hommage aux victimes de Crans-Montana ce jeudi à Genève

Le Conseil administratif de Genève assistera jeudi à la cathédrale Saint-Pierre à une cérémonie interreligieuse en hommage aux victimes de Crans-Montana. Ouverte à tous, elle débutera à 18h30 et inclura prières et méditation.
Publié: 16:27 heures
Une cérémonie en hommage aux victimes de Crans-Montana aura lieu ce jeudi à Genève à la cathédrale Saint-Pierre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil administratif de la Ville de Genève sera présent in corpore jeudi à la cathédrale Saint-Pierrre lors du recueillement interreligieux en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Ouverte à tous, cette cérémonie sera ponctuée de prières, de lectures, d'intermèdes musicaux, de méditation et de moments de silence.

L'hommage débutera à 18h30, mais il sera possible de se recueillir dès 17h00 et d’être accueilli par des personnes formées à l’écoute et au soutien. Dans un communiqué publié mercredi, l'exécutif de la Ville de Genève adresse ses pensées aux familles endeuillées, aux personnes blessées ainsi qu’à l’ensemble de la population affectée par ce drame.

Jet d'eau aux couleurs du Valais

Le Conseil administratif a fait part à la présidence de la commune de Crans-Montana de sa profonde tristesse et lui a exprimé sa compassion et sa solidarité. Il salue également l’engagement exemplaire des services de secours, des forces de l’ordre, du personnel soignant et de toutes les personnes mobilisées dans cette situation d’urgence.

Vendredi, journée de deuil national, la population genevoise, comme celle de toute la Suisse, est invitée à observer une minute de silence à 14h. Les drapeaux de la Ville et du canton seront mis en berne. Dans la soirée, le Jet d’eau sera illuminé en rouge et blanc, couleurs du Valais et de la Suisse, si les conditions météorologiques le permettent.

