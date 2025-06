En l'espace d'une année 75% des Genevoises entre 18 et 24 ont subi des violences sexistes

À Genève, une enquête révèle que 75% des femmes de 18-24 ans ont subi des violences sexistes dans l'espace public en un an. La rue, les transports et les lieux festifs sont les plus touchés. La conseillère d'Etat Nathalie Fontanet qualifie ces chiffres d'inacceptables.

Publié: 12:10 heures