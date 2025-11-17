DE
180 places gratuites
Vevey assouplit ses règles de stationnement

Il sera désormais plus facile de se parquer à Vevey. Les dimanches et jours fériés, le chef-lieu de la Riviera va proposer des places gratuites revoit son système de tarification.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Ces mesurent visent à répondre aux besoins de la population et aux remarques des riverains et des commerçants.
Photo: keystone-sda.ch

La ville de Vevey revoit certaines mesures de stationnement instaurées en 2022. Les dimanches et jours fériés, davantage de places de parc seront gratuites et le parking Vieille Ville bénéficiera d'une tarification plafond de cinq francs.

Ces ajustements visent à répondre aux besoins de la population et aux remarques des riverains et des commerçants. Ils sont également le fruit des observations menées depuis trois ans et tiennent compte du caractère attractif du chef-lieu de la Riviera, explique lundi la municipalité dans un communiqué.

180 places gratuites

En 2022, se garer était devenu payant dans plusieurs parties de la ville les dimanches et jours fériés. Désormais, la ville réduit la zone soumise à tarification. Le stationnement sera ainsi gratuit durant ces journées pour 180 places situées dans certains quartiers résidentiels et à proximité des lieux de culte.

Le tarif horaire de un franc par heure appliqué les dimanches et jours fériés sera plafonné à cinq francs pour toute la journée dans le parking souterrain Vieille Ville et celui du Centre Manor. Enfin, la durée de stationnement maximale sera allongée à deux heures (au lieu d'une heure) pour 95 places situées aux extrémités est et ouest de la ville, notamment à Plan-Dessous et sur le quai Perdonnet.

Ces mesures entrent progressivement en vigueur. La signalisation sera adaptée au fil des jours, précise la ville.

