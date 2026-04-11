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Tano Barth succès à son père
La famille fondatrice de Rivella reste aux commandes

Tano Barth prendra la présidence du conseil d'administration de Rivella en 2027, succédant à son père Alexander Barth. L'entreprise familiale, détenue à 100% par les Barth, continue de se transmettre entre générations.
Publié: il y a 46 minutes
Tano Barth prendra la présidence du conseil d'administration de Rivella en 2027, succédant à son père Alexander Barth.
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ATS Agence télégraphique suisse

Tano Barth sera le nouveau président du conseil d'administration de Rivella à partir du printemps 2027. Le petit-fils du fondateur de l'entreprise de boissons, Robert Barth, succède ainsi à son père Alexander, qui restera membre du conseil d'administration.

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Rivella a confirmé samedi à l'agence de presse Keystone-ATS l'information parue le même jour dans Schweiz am Wochenende. Rivella SA est détenue à 100% par Alexander et Tano Barth. Depuis l'année dernière, les deux hommes sont co-actionnaires de l'entreprise. Avocat de formation, Tano Barth est membre du conseil d'administration de Rivella et de Miroma, dont le siège est à Rothrist (AG), depuis 2024.

Un changement est également prévu au niveau opérationnel de l'entreprise. Fin juillet, le co-PDG Erland Brügger quittera l'entreprise et sera remplacé par Christoph Messerli, a-t-il été annoncé récemment. Il partagera ce mandat de direction avec Silvan Brauen.

Un chiffre d'affaires en hausse

En 2027, Rivella fêtera son 75e anniversaire. L'année dernière, le fabricant de boissons a plus ou moins maintenu le niveau de ses ventes. Selon l'entreprise, la concentration sur ses marques phares Rivella et Focuswater a porté ses fruits.

En 2025, Rivella a vendu au total 95 millions de litres de boissons, soit un million de litres de moins que l'année précédente. Le fabricant de boissons a toutefois enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 3%, à 140 millions de francs.

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