Tano Barth prendra la présidence du conseil d'administration de Rivella en 2027, succédant à son père Alexander Barth. L'entreprise familiale, détenue à 100% par les Barth, continue de se transmettre entre générations.

La famille fondatrice de Rivella reste aux commandes

La famille fondatrice de Rivella reste aux commandes

ATS Agence télégraphique suisse

Tano Barth sera le nouveau président du conseil d'administration de Rivella à partir du printemps 2027. Le petit-fils du fondateur de l'entreprise de boissons, Robert Barth, succède ainsi à son père Alexander, qui restera membre du conseil d'administration.

Rivella a confirmé samedi à l'agence de presse Keystone-ATS l'information parue le même jour dans Schweiz am Wochenende. Rivella SA est détenue à 100% par Alexander et Tano Barth. Depuis l'année dernière, les deux hommes sont co-actionnaires de l'entreprise. Avocat de formation, Tano Barth est membre du conseil d'administration de Rivella et de Miroma, dont le siège est à Rothrist (AG), depuis 2024.

Un changement est également prévu au niveau opérationnel de l'entreprise. Fin juillet, le co-PDG Erland Brügger quittera l'entreprise et sera remplacé par Christoph Messerli, a-t-il été annoncé récemment. Il partagera ce mandat de direction avec Silvan Brauen.

Un chiffre d'affaires en hausse

En 2027, Rivella fêtera son 75e anniversaire. L'année dernière, le fabricant de boissons a plus ou moins maintenu le niveau de ses ventes. Selon l'entreprise, la concentration sur ses marques phares Rivella et Focuswater a porté ses fruits.

En 2025, Rivella a vendu au total 95 millions de litres de boissons, soit un million de litres de moins que l'année précédente. Le fabricant de boissons a toutefois enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 3%, à 140 millions de francs.