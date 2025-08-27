DE
Résultats en demi-teinte
En difficulté financière, les CFF suppriment 65 postes

Les CFF ont présenté mercredi leurs résultats pour le premier semestre 2025. L'entreprise ferroviaire fait face à des problèmes dans le trafic marchandises. Cela conduit à des suppressions de postes.
Publié: 10:03 heures
|
Dernière mise à jour: 10:14 heures
1/5
Les CFF ont présenté mercredi leurs résultats pour le premier semestre.
Photo: Pius Koller
Michael Hotz et ATS Agence télégraphique suisse

La situation financière reste «tendue» et l'endettement demeure «élevé», indiquent les CFF mercredi dans un communiqué. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs au premier semestre, soit trois millions de moins qu'à la même période en 2024. 

Le trafic marchandises, en difficulté, est l'une des raisons de ce résultat en demi-teinte. Des coûts d'entretien élevés et la baisse des recettes du trafic marchandises ont grevé le résultat semestriel, ajoute la régie. Des liaisons de trafic combiné de marchandises ont été supprimées cette année en raison d'un fort déficit.

Postes supprimés

Cela a des conséquences pour les collaborateurs. La réorientation du trafic combiné prévue par les CFF entraîne «malheureusement la suppression de 65 postes», selon un communiqué de presse. Cela représente environ 40 postes au Tessin chez Cargo. Une solution conforme à la CCT sera proposée aux collaborateurs tessinois concernés, précisent les CFF.

Les CFF disent en outre devoir investir davantage dans l'entretien des infrastructures au vu de la hausse du nombre de personnes prenant le train. Un peu plus de 1,4 million de personnes ont utilisé chaque jour ce moyen de transport au premier semestre 2025, soit 4,8% de plus qu'à la même période l'année dernière.

