1/5 Depuis le 17 janvier, le logo d'UBS s'affiche sur l'ancien siège de Credit Suisse. Photo: UBS

SDA et Milena Kälin

Depuis 1876 se trouve au numéro 8 de la Paradeplatz à Zurich le vénérable bâtiment d'où fut d'abord dirigé le destin du Crédit Suisse, puis celui du Credit Suisse (CS). Il symbolise mieux que tout autre la place financière suisse et le CS.

Depuis vendredi 17 janvier, on peut y voir les logos d'UBS. L'ancien bâtiment de la Bankverein, situé de l'autre côté de la Paradeplatz 6, est actuellement en travaux et devrait rouvrir ses portes début 2027, a annoncé vendredi la dernière grande banque suisse encore en activité.

Il abritera alors le Wealth Management international. Le rez-de-chaussée et le premier sous-sol seront en outre ouverts au public et accueilleront des offres de restauration et de commerce de détail.

«UBS Campus Paradeplatz»

L'ancien bâtiment du CS doit également être rendu plus attrayant pour le public avec des surfaces de vente au détail supplémentaires et des offres de restauration au rez-de-chaussée. Mais c'est surtout la clientèle suisse de la banque qui doit y être servie à l'avenir.

C'est pourquoi les premières équipes emménageront dans quelques jours déjà au numéro 8 de la Paradeplatz. En outre, les bureaux de l'immeuble seront réaménagés au cours de ce trimestre de manière à ce que les clients puissent être servis aussi bien avec des produits du Credit Suisse que de l'UBS.

Les deux immeubles de la Paradeplatz feront ensuite partie, avec la Bärengasse et le Bärenhof, de ce que l'on appelle le «Campus UBS Paradeplatz». Au total, l'UBS prévoit d'y employer 4000 personnes.