Andreas Berger aux commandes
Le boss de Swiss Re a perçu 6,3 millions de francs en 2025

L'Allemand Andreas Berger, directeur général (CEO) du géant de la réassurance Swiss Re, a touché l'année dernière un salaire total de 6,32 millions de francs. En 2024, il avait perçu 5,16 millions après avoir repris les rênes du groupe en juillet.
Andreas Berger, patron de Swiss Re, a perçu 6,3 millions de francs en 2025. (archive)
Andreas Berger, CEO de Swiss Re, a perçu un salaire total de 6,32 millions de francs en 2025. En 2024, son revenu avait atteint 5,16 millions, après avoir pris la direction du groupe en juillet. Le salaire fixe de Andreas Berger s'est élevé à 1,63 million de francs, contre 1,42 million précédemment, selon les indications fournies jeudi dans le rapport annuel de Swiss Re. Le patron a surtout bénéficié d'une rémunération variable de 4,69 millions, à comparer aux 3,74 millions de 2024.

Les salaires de la direction générale – CEO inclus – ont atteint 38,6 millions de francs, en légère baisse par rapport aux 38,7 millions de l'exercice précédent. Le président Jacques de Vaucleroy a vu ses indemnités augmenter l'année dernière, celles-ci plafonnant à 3,4 millions de francs, à comparer aux 3,2 millions perçus l'année précédente. L'ensemble des administrateurs ont touché quelque 8,6 millions en jetons de présence, davantage que les 8,2 millions de 2024.

