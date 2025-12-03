Le concert du Nouvel An sur les Champs-Élysées à Paris est annulé pour des raisons de sécurité. La préfecture de police évoque des risques de mouvements de foule imprévisibles. Le feu d'artifice et les projections sur l'Arc de Triomphe sont maintenus.

Il n'y aura pas de concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées cette année

Il n'y aura pas de concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées cette année

ATS Agence télégraphique suisse

Le concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées à Paris n'aura pas lieu cette année, sur décision de la préfecture de police qui a invoqué des raisons de sécurité. Mais le feu d'artifice est maintenu, a appris l'AFP mercredi auprès de la mairie de Paris.

La ville de Paris avait proposé d'organiser un concert live sur la célèbre avenue le 31 décembre, à l'identique des deux éditions précédentes, mais a dû se «plier» au refus de la préfecture de police. Selon la LR maire du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, la préfecture a invoqué «des mouvements de foules imprévisibles» sur les Champs-Elysées qui «ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce genre de manifestation où les gens bougent».

Feu d'artifice maintenu

La mairie centrale souligne de son côté «l'esprit bon enfant et familial» dans lequel s'étaient déroulés les concerts gratuits du Nouvel An en 2023 et 2024 sur les Champs-Elysées, où «l'alcool est interdit».

Avec un million de personnes réunies l'an dernier, dont la moitié venant de l'étranger, un tel spectacle «participe au rayonnement culturel et festif de Paris», a-t-elle également commenté. Le feu d'artifice est lui maintenu, et différents tableaux seront projetés sur l'Arc de Triomphe.