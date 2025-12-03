DE
FR

Raisons de sécurité invoquées
Il n'y aura pas de concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées cette année

Le concert du Nouvel An sur les Champs-Élysées à Paris est annulé pour des raisons de sécurité. La préfecture de police évoque des risques de mouvements de foule imprévisibles. Le feu d'artifice et les projections sur l'Arc de Triomphe sont maintenus.
Publié: il y a 57 minutes
Un million de personnes étaient réunies l'an dernier sur les Champs-Elysées pour le Nouvel An (archives).
Photo: Thibault Camus
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées à Paris n'aura pas lieu cette année, sur décision de la préfecture de police qui a invoqué des raisons de sécurité. Mais le feu d'artifice est maintenu, a appris l'AFP mercredi auprès de la mairie de Paris.

La ville de Paris avait proposé d'organiser un concert live sur la célèbre avenue le 31 décembre, à l'identique des deux éditions précédentes, mais a dû se «plier» au refus de la préfecture de police. Selon la LR maire du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, la préfecture a invoqué «des mouvements de foules imprévisibles» sur les Champs-Elysées qui «ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce genre de manifestation où les gens bougent».

Feu d'artifice maintenu

La mairie centrale souligne de son côté «l'esprit bon enfant et familial» dans lequel s'étaient déroulés les concerts gratuits du Nouvel An en 2023 et 2024 sur les Champs-Elysées, où «l'alcool est interdit».

Avec un million de personnes réunies l'an dernier, dont la moitié venant de l'étranger, un tel spectacle «participe au rayonnement culturel et festif de Paris», a-t-elle également commenté. Le feu d'artifice est lui maintenu, et différents tableaux seront projetés sur l'Arc de Triomphe.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus