Au programme de ce jeudi 3 septembre: des employés de Raiffeisen en colère, la Commune de Crans-Montana publie des documents, Zurich accueille les Ig-Nobel, deux festivals de musique en Suisse romande et, pour bien finir, la Ligue des champions de hockey débute.

Les employés de Raiffeisen ont appris la suppression de 180 postes... par la presse

Les employés de Raiffeisen ont appris la suppression de 180 postes... par la presse

Pour démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une petite sélection des principales actualités suisses à ne pas rater en ce jeudi 3 septembre. C'est parti!

1 Les employés de Raiffeisen en colère

Les employés de Raiffeisen déplorent l'attitude de leur employeur: ils regrettent de ne pas avoir été informés en amont de la suppression des 180 postes, révèlent ce jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Ils n'auraient appris la nouvelle qu'au moment de son annonce publique. L'Association suisse des employés de banque estime que «ce n'est pas la bonne manière» de procéder. De son côté, Raiffeisen justifie sa décision en invoquant la «réglementation relative à l’obligation de publication ad hoc», qui l’empêcherait d’informer ses collaborateurs avant l’annonce officielle.

2 La Commune de Crans-Montana contrainte de publier des documents

La Commune de Crans-Montana a publié une série de documents relatifs à l’incendie du «Constellation», à la suite d’une demande déposée par un militant de la loi sur la transparence. L’information, rapportée par «Le Nouvelliste», intervient après un premier refus de la commune. Celle-ci a finalement accepté de mettre les documents en ligne à l’issue d’une médiation avec le préposé cantonal à la transparence. Selon le quotidien valaisan, ces documents n’apportent toutefois aucun élément véritablement nouveau. La plupart avaient déjà été consultés ou cités par plusieurs médias.

3 Les prix Ig-Nobel pour la première fois à Zurich

C'est la première fois que les Ig-Nobel ne se tiendront pas aux Etats-Unis. Et c'est Zurich qui aura la chance de distinguer les recherches scientifiques aussi loufoques qu'insolites qui font «rire, puis réfléchir». La cérémonie se tiendra ce jeudi au palais des congrès.

4 Deux festivals de musique en Suisse romande

Ce 3 septembre marque l'ouverture de deux festivals de musique en Suisse romande: le Chant du Gros dans le Jura, et l'Avenches Tattoo au Haras côté vaudois. Au Noirmont (JU), Gaëtan Roussel et Julien Doré seront à l'affiche, tandis que c'est de la musique militaire qui animera la ville médiévale.

5 La Ligue des champions de hockey débute

Bonne nouvelle pour les fans de hockey: la Ligue des champions commence aujourd'hui! Fribourg-Gottéron se rendra en Autriche pour affronter les Graz à 18h30. Genève-Servette et Davos disputeront quant à eux leur premier match à domicile à 19h45. Les Aigles reçoivent les Eisbären Berlin et les Grisons les Norvégiens de Storhamar.