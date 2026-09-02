L'auteur présumé de la fusillade d'Aarau vivait en retrait dans le canton du Jura. Perquisitions et témoins brossent le portrait d'un homme très solitaire.

Très solitaire, le suspect menait une vie de reclus dans un village du Jura

Très solitaire, le suspect menait une vie de reclus dans un village du Jura

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le profil de l'auteur présumé de la fusillade d'Aarau se précise. Selon des informations révélées par la RTS ce mercredi soir, l'homme de 43 ans suspecté d'avoir tué une personne et blessé six autres vivait dans le petit village de Montsevelier, à l’est de Delémont. Cet individu résidait depuis environ un an au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre appartements.

Dans la localité, les voisins décrivent un homme menant une vie extrêmement recluse, silencieux et peu intégré. L'un d'eux avoue son effroi à la RTS: «Cela fait quand même bizarre de savoir qu’il habitait à 50 mètres de chez moi.»

Perquisition et scellés

Lundi matin, quelques heures après son arrestation, plusieurs véhicules banalisés de la police argovienne ont débarqué à son domicile jurassien pour effectuer des prélèvements et mener une perquisition minutieuse.

Des scellés ont été apposés sur la porte d'entrée de son appartement, tandis que des patrouilles jurassiennes continuaient d'assurer des vérifications sur place. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse, la police argovienne a précisé que les motivations exactes du tireur restaient pour l'heure inconnues.