Une femme de 65 ans, victime d'une violente agression le 9 avril à Au (SG), est décédée de ses blessures. Quatre personnes avaient été attaquées, et un suspect de 51 ans, domicilié en Suisse, a été arrêté.

Décès d'une des blessées graves de l'agression commise à Au

Décès d'une des blessées graves de l'agression commise à Au

ATS Agence télégraphique suisse

Une des victimes d'une agression commise le 9 avril dans un quartier d'habitations à Au (SG) a succombé à ses graves blessures. Il s'agit d'une femme de 65 ans qui avait été héliportée à l'hôpital. Quatre personnes de 57 à 87 ans avaient été agressées. Un suspect avait été arrêté.

Peu après les faits, la police avait pu mettre la main sur le suspect âgé de 51 ans, non loin du lieu des agressions. L'alerte avait été donnée par un voisin qui avait trouvé un Suisse de 73 ans blessé chez lui. Sur les lieux, la patrouille de police a trouvé trois compatriotes blessées: une autre habitante de l'immeuble âgée de 57 ans et deux femmes âgées de 65 et 87 ans, en visite sur place.

Nature des blessure pas encore révélé

Les blessures des deux retraitées étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. La plus jeune des deux est décédée mardi, indique la police cantonale st-galloise. Les deux locataires blessés ont été hospitalisés en ambulance.

La nature de leurs blessures n'a pas été révélée pour des raisons liées à l'enquête. Seule certitude, elles n'ont pas été commises avec une arme à feu. L'enquête en cours doit permettre d'établir les motifs et les circonstances du crime ainsi que l'implication exacte du suspect serbe domicilié en Suisse et l'existence ou non de complices.