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Importante opération policière
Quatre blessés dont deux graves dans un quartier saint-gallois

Quatre personnes âgées de 57 à 87 ans ont été blessées jeudi après-midi dans un quartier d’habitations à Au (SG), dont deux grièvement. Une importante opération policière est en cours. Les autorités ignorent encore si ces faits sont liés à un crime.
Publié: 18:58 heures
Une enquête a été ouverte.
Photo: BRK News
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ATS Agence télégraphique suisse

La police a trouvé quatre blessés, âgés de 57 à 87 ans, dont deux grièvement, jeudi après-midi dans un quartier d'habitations à Au (SG). On ignore encore si elles ont été victimes d'un crime. Une importante opération policière est en cours.

La police cantonale st-galloise a été informée, peu après 14h00, qu'un homme de 73 ans venait d'être blessé, indique-t-elle. Sur place, la patrouille a trouvé trois autres personnes blessées, des femmes âgées de 57, 65 et 87 ans. Les blessures de deux d'entre elles étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. Les deux autres personnes ont été hospitalisées en ambulance.

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale n'a donné aucune indication sur la nature des blessures. Elle a ouvert une enquête pour établir si un crime est à l'origine de ce drame.

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