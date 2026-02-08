DE
Propagande prorusse
La Belgique accorde refuge à un ex-colonel suisse sous sanction

Un ex-colonel suisse sanctionné par l'UE pour propagande prorusse a obtenu une dérogation humanitaire en Belgique. Il pourra accéder à ses comptes pour des dépenses essentielles.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
1/2
La Belgique a accordé une dérogation humanitaire à l'ancien colonel suisse Jaques Baud.
Photo: Corbis via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Belgique a accordé une dérogation humanitaire à l'ancien colonel suisse Jacques Baud. Etabli à Bruxelles, il est inscrit depuis décembre sur la liste de sanctions de l'Union européenne pour «propagande prorusse». Jacques Baud a confirmé dimanche à Keystone-ATS l'information du site romand L'Impertinent. «Avec cette dérogation humanitaire, j'ai le droit d'accéder à mon compte bancaire pour les besoins essentiels», précise l'ancien collaborateur du Service de renseignement de la Confédération.

La décision du Ministère des finances belge lui a été notifiée samedi. La demande avait été déposée par ses avocats. L'ancien colonel ajoute qu'il ignore quelles démarches auraient éventuellement été faites par Berne auprès de l'UE et quels en seraient les résultats.

Jacques Baud ne comprend pa la sanction

Jacques Baud est sanctionné pour ses positions jugées favorables à la Russie. La Commission européenne rejette elle l’accusation d’atteinte à la liberté d’expression, affirmant que les actes concernés doivent atteindre un niveau susceptible de menacer la démocratie, l’Etat de droit, la stabilité ou la sécurité de l’UE ou d’un Etat membre.

Les sanctions prononcées le 15 décembre à l'encontre de Jacques Baud et de onze autres personnes impliquent le gel de leurs avoirs, l'interdiction de faire des affaires et des interdictions d'entrée dans l'UE. Jacques Baud considère que la sanction est politique. Selon lui, il n'y a pas d'éléments indiquant qu'il a commis une infraction.

