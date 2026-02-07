Zelensky affirme que Washington veut la fin de la guerre d'ici juin

Washington veut voir la fin de la guerre en Ukraine d'ici le mois de juin, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, annonçant que les délégations russe et ukrainienne avaient été invitées aux Etats-Unis la semaine prochaine pour de nouvelles discussions.

Les Américains veulent la fin de la guerre «d'ici le début de l'été, en juin», selon des propos de Zelensky, sous embargo jusqu'à samedi. «Les Etats-Unis ont invité pour la première fois les deux équipes de négociateurs russes et ukrainiens, probablement à Miami, dans une semaine», a déclaré Zelensky en rendant compte des discussions tripartites qui se sont tenues jeudi et vendredi à Abou Dhabi.

L'Ukraine n'acceptera pas que les Etats-Unis et la Russie concluent des accords sans l'implication de Kiev, a répété Zelensky. «L'Ukraine ne soutiendra pas d'accords la concernant sans qu'elle soit impliquée» dans les discussions, a déclaré Zelensky, en référence aux difficiles questions territoriales, dans des propos qui étaient sous embargo jusqu'à samedi.

Source: AFP