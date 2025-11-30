DE
«Un Centre à deux visages»
Projets environnementaux: bilan de mi-législature

L'Alliance-Environnement a analysé les votes des parlementaires fédéraux sur les projets environnementaux. Le PS et les Verts sont en tête, tandis que l'UDC occupe les dernières places.
Publié: il y a 28 minutes
Vue sur la Chambre du peuple.
Photo: keystone-sda.ch

Loi sur le climat, extension des autoroutes, Initiative biodiversité: les projets environnementaux soumis aux parlementaires fédéraux n’ont pas manqué durant la première partie de la 52e législature. Les membres de l’Alliance-Environnement ont analysé comment les élus et élues ont voté sur la nature et le climat.

Le PS et les Verts occupent comme attendu les premières places du classement, écrit dimanche l'Alliance-Environnement, qui regroupe BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, la SES, l’ATE et le WWF.

Sans surprise non plus, les dernières places reviennent à l’UDC. Au Conseil national, leurs parlementaires n’ont voté que dans 1,5% des cas (-2,5 points) pour la nature et l’environnement, un chiffre qui atteint péniblement 10% au Conseil des Etats (- 6,5 points). Une baisse du côté du PLR et des Vert’libéraux est à noter. Ces derniers se prononcent toujours sur plus de trois quarts des objets dans le sens de la nature et du climat. Le PLR, quant à lui, n’approuve qu’un projet en faveur de l’environnement sur cinq.

«Un Centre à deux visages»

Ce qui frappe, selon l'alliance, est l’écart grandissant entre les parlementaires du Centre dans les deux Chambres: au Conseil des Etats, le Centre est deux fois moins sensible à l’environnement qu’au Conseil national.

A la Chambre du peuple, le vote du Centre s’avère plus en accord avec les défis environnementaux que lors du dernier écorating en 2023 (46,5 %: +10,5 points), la situation se péjore du côté du Conseil des Etats (23,5 %: - 7 points).

En moyenne, les représentants du Centre n’y ont approuvé qu’un quart des projets en faveur de la nature et du climat. Fait «préoccupant», toujours selon l'alliance, les centristes qui ont le plus souvent voté contre la nature et le climat siègent dans la commission de l’environnement des Etats, ce qui leur confère une influence démesurée sur les projets environnementaux.

