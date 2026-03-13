Après le tragique incendie du car postal à Chiètres qui a fait six morts, la traditionnelle Kerzerslauf aura lieu sous une forme adaptée. Des éléments commémoratifs ont été ajoutés au programme.

Manuela Bigler

Mardi, l’incendie d’un car postal à Chiètres (FR), qui a coûté la vie à six personnes et fait cinq blessés, a bouleversé toute la Suisse. Quelques jours après ce drame, la traditionnelle course de Chiètres (Kerzerslauf) se tiendra malgré tout dans la commune fribourgeoise, samedi prochain (21 mars). Les organisateurs ont toutefois annoncé vendredi que l’événement se déroulera dans un cadre adapté aux circonstances.

Dans un communiqué, le comité d’organisation de la Kerzerslauf explique avoir longuement hésité avant de prendre sa décision, en concertation étroite avec la commune et les sponsors. La course aura bien lieu samedi prochain, mais dans une forme volontairement plus sobre et respectueuse. «À la suite du tragique accident survenu le 10 mars 2026 à Chiètres, nous avons décidé de maintenir l’événement, mais dans un cadre adapté et digne», écrit-il.

Des gestes symboliques pour honorer les victimes

Plusieurs éléments commémoratifs sont prévus afin de rendre hommage aux victimes et d’exprimer la solidarité avec leurs proches. Des signes visuels et acoustiques seront intégrés à la manifestation, tandis que des bracelets de deuil seront mis à disposition des coureurs. La traditionnelle fête d’échauffement, elle, est supprimée. L’objectif est d’envoyer «un signal de solidarité et de cohésion».

«Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Le Kerzerslauf est un événement sportif qui rassemble beaucoup de monde. Dans une période difficile, le mouvement et le fait d’avancer ensemble peuvent aussi être un symbole d’unité. En même temps, il est essentiel pour nous que la manifestation se déroule dans un cadre digne et respectueux», explique le président du comité d’organisation, Markus Ith, cité dans le communiqué.

De nombreux bénévoles, ainsi que plusieurs participants, viennent de la région et ont été touchés directement ou indirectement par le drame. Le maintien de la course doit leur permettre de «courir ensemble et de partager un moment de recueillement».