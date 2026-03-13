DE
FR

Programme adapté et hommages
La Kerzerslauf aura lieu malgré le terrible incendie d'un car postal

Après le tragique incendie du car postal à Chiètres qui a fait six morts, la traditionnelle Kerzerslauf aura lieu sous une forme adaptée. Des éléments commémoratifs ont été ajoutés au programme.
Publié: il y a 6 minutes
1/2
Mardi, cinq personnes ont perdu la vie dans un car postal en feu à Chiètres FR.
Photo: keystone-sda.ch
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela Bigler

Mardi, l’incendie d’un car postal à Chiètres (FR), qui a coûté la vie à six personnes et fait cinq blessés, a bouleversé toute la Suisse. Quelques jours après ce drame, la traditionnelle course de Chiètres (Kerzerslauf) se tiendra malgré tout dans la commune fribourgeoise, samedi prochain (21 mars). Les organisateurs ont toutefois annoncé vendredi que l’événement se déroulera dans un cadre adapté aux circonstances.

Dans un communiqué, le comité d’organisation de la Kerzerslauf explique avoir longuement hésité avant de prendre sa décision, en concertation étroite avec la commune et les sponsors. La course aura bien lieu samedi prochain, mais dans une forme volontairement plus sobre et respectueuse. «À la suite du tragique accident survenu le 10 mars 2026 à Chiètres, nous avons décidé de maintenir l’événement, mais dans un cadre adapté et digne», écrit-il.

Des gestes symboliques pour honorer les victimes

Plusieurs éléments commémoratifs sont prévus afin de rendre hommage aux victimes et d’exprimer la solidarité avec leurs proches. Des signes visuels et acoustiques seront intégrés à la manifestation, tandis que des bracelets de deuil seront mis à disposition des coureurs. La traditionnelle fête d’échauffement, elle, est supprimée. L’objectif est d’envoyer «un signal de solidarité et de cohésion».

«Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Le Kerzerslauf est un événement sportif qui rassemble beaucoup de monde. Dans une période difficile, le mouvement et le fait d’avancer ensemble peuvent aussi être un symbole d’unité. En même temps, il est essentiel pour nous que la manifestation se déroule dans un cadre digne et respectueux», explique le président du comité d’organisation, Markus Ith, cité dans le communiqué.

De nombreux bénévoles, ainsi que plusieurs participants, viennent de la région et ont été touchés directement ou indirectement par le drame. Le maintien de la course doit leur permettre de «courir ensemble et de partager un moment de recueillement».

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus