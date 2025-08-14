DE
FR

Procès à Lugano
Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Le procès d'un prêtre de 56 ans s'est ouvert à Lugano pour agressions sexuelles présumées sur neuf personnes, dont quatre mineures. Les faits se seraient déroulés entre 2015 et 2023 dans le diocèse de Lugano, où l'accusé occupait des postes d'autorité.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
Un procès pour agressions sexuelles s'est ouvert à Lugano. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi matin au tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano. Cet homme de 56 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement neuf personnes, dont quatre mineures. L'homme est en exécution anticipée de peine depuis neuf mois.

Selon l'acte d'accusation, les délits sexuels ont eu lieu entre 2015 et 2023. Au sein du diocèse de Lugano, l'homme était responsable de l'assistance spirituelle et de l'accompagnement des jeunes. En outre, il était enseignant dans différentes écoles secondaires, coresponsable de l'enseignement religieux à l'école et faisait partie de différentes commissions.

Le quinquagénaire est accusé de contrainte sexuelle multiple, d'actes sexuels avec des personnes incapables de discernement ou de résistance, d'actes sexuels multiples avec des enfants ainsi que de pornographie. Le procès se déroule à huis clos, seuls les journalistes sont autorisés à y assister.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus