Toute personne vivant en Suisse doit avoir une assurance maladie au plus tard après trois mois de séjour. Comme cela est obligatoire, les caisses maladie sont obligées d’accepter toute personne intéressée.
Mais rien ne vous oblige de rester auprès de la même caisse maladie pendant des années. C’est justement lorsque les primes augmentent qu’il peut être intéressant de changer. Avec le calculateur de primes de la Confédération, vous pouvez découvrir quelle caisse maladie est la plus avantageuse pour vous. Blick s’est entretenu avec Corinne Strebel, responsable du centre de conseil du Beobachter, pour savoir à quoi il faut faire attention en cas de changement.
Quel est le délai pour changer de caisse?
En règle générale, il est possible de changer de caisse maladie jusqu’à la fin de l’année avec un préavis d’un mois. La caisse maladie doit vous informer avant la fin octobre de ce que sera votre prime l’année prochaine, afin que vous ayez suffisamment de temps pour changer.
La résiliation de l’assurance de base doit se faire par écrit. Pour que le changement soit valable, la lettre recommandée doit parvenir à la caisse au plus tard le dernier jour ouvrable de novembre. Le cachet de la poste ne compte pas. Par prudence, Conservez une copie de la lettre et le récépissé de la lettre recommandée.
Si vous êtes assuré avec une franchise de 300 francs, vous avez un peu plus de temps et vous pouvez résilier votre assurance de base jusqu’à la fin de l’année. «Pour les traitements en cours, il est conseillé de ne pas changer de caisse, car il est possible qu’une nouvelle caisse maladie ne prenne plus en charge la prestation», explique Corinne Strebel.
Que se passe-t-il avec les assurances complémentaires?
Pour les assurances complémentaires, il faut être un peu plus prudent car elles sont soumises à un délai de résiliation de trois mois. Autrement dit, la caisse doit avoir reçu la résiliation avant la fin du mois de septembre.
Si vous souhaitez bénéficier d’une couverture sans faille auprès d’une nouvelle assurance complémentaire, vous devriez avoir entamé ce processus depuis longtemps, car l’inscription peut prendre plus de temps et être liée à des examens de santé. «L’assureur n’est pas obligé d’accepter toute personne intéressée dans l’assurance complémentaire», explique Corinne Strebel.
Pour ne pas perdre votre assurance complémentaire déjà existante, vous devez mentionner explicitement dans une lettre qu’il s’agit uniquement d’une résiliation de l’assurance de base. Il est d’ailleurs possible de répartir les assurances complémentaires et l’assurance de base entre plusieurs caisses.
Comment se déroule l’inscription auprès d’un nouveau prestataire?
Si vous avez jeté votre dévolu sur un nouvel assureur, vous pouvez vous inscrire auprès de celui-ci avec vos données. Cela se fait relativement facilement par inscription en ligne, mais vous pouvez aussi envoyer une lettre recommandée.
Mentionnez cependant qu’il s’agit d’une inscription à l’assurance maladie obligatoire et indiquez vos données personnelles. Il est avantageux de joindre une copie de l’ancienne police, car votre ancien assureur doit être informé par le nouveau.
Dès que la lettre, l’e-mail ou l’inscription parvient à la caisse maladie, vous pouvez partir du principe que vous êtes admis. La couverture d’assurance commence le 1er janvier 2026.
Puis-je avoir une assurance de base auprès de deux caisses en même temps?
«Il n’est en principe pas possible d’avoir une assurance de base auprès de deux caisses d’assurance maladie», affirme Corinne Strebel. Si la demande auprès de la nouvelle caisse maladie n’est pas acceptée ou si le délai est dépassé, vous serez automatiquement à nouveau assuré auprès de votre ancien assureur.
Votre ancien assureur ne peut pas vous laisser partir tant qu’il n’a pas été informé par un nouvel assureur. Vous ne paierez donc jamais de primes doubles, car en cas de problèmes administratifs, les assureurs doivent se mettre d’accord entre eux.
Quelle est l’alternative à un changement?
Vous n’êtes pas obligé de changer complètement de caisse maladie si vos primes se font plus élevées. Parfois, il est aussi intéressant d’augmenter la franchise ou de changer de modèle tarifaire. En Suisse, vous avez le choix entre quatre modèles pour l’assurance de base:
- Libre choix du médecin (standard) : avec le libre choix du médecin, vous pouvez facturer par le biais de la caisse maladie chaque consultation chez un médecin agréé par la caisse maladie. C’est le modèle le plus cher de l’assurance de base.
- Modèle du médecin de famille: dans ce modèle, vous devez toujours consulter votre médecin de famille en premier lieu pour la plupart des troubles. Si le problème relève d’une certaine spécialité, votre médecin de famille doit vous adresser en premier, sinon la caisse peut refuser la facture.
- Modèle HMO: comme pour le modèle du médecin de famille, vous devez d’abord vous rendre chez un médecin d’un cabinet de groupe que vous avez choisi. Dans ce cas, le cabinet est votre «médecin de famille» et vous pouvez vous rendre chez n’importe quel médecin pour une consultation.
- Telmed: dans le modèle Telmed, le premier contact est toujours un numéro de téléphone, vous obtenez ici une première évaluation de votre problème médical et la marche à suivre.