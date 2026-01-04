ATS Agence télégraphique suisse
Un homme a perdu la vie samedi à Gasel (BE), sur le territoire de la commune de Köniz, après s'être blessé grièvement dans un accident de travail. Ce Suisse âgé de 33 ans, domicilié dans le canton de Berne, effectuait des tâches agricoles. Il est décédé sur place.
Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, a indiqué dimanche la Police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, la victime travaillait seule, précise le communiqué. Pour une raison encore indéterminée, il a été coincé par une grue articulée.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit