Près de Berne
Un homme perd la vie dans un accident de travail

Un agriculteur de 33 ans est décédé samedi à Gasel (BE). L'homme, qui travaillait seul, s'est retrouvé coincé par une grue articulée. Une enquête est en cours.
Le trentenaire est décédé sur place.
Un homme a perdu la vie samedi à Gasel (BE), sur le territoire de la commune de Köniz, après s'être blessé grièvement dans un accident de travail. Ce Suisse âgé de 33 ans, domicilié dans le canton de Berne, effectuait des tâches agricoles. Il est décédé sur place.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, a indiqué dimanche la Police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, la victime travaillait seule, précise le communiqué. Pour une raison encore indéterminée, il a été coincé par une grue articulée.

